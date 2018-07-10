Yüksek bütçeli tatile ya da tatil köylerine alternatif arayanların tercih ettiği çadır kamplar, uygun fiyatı, yeşil ve mavisiyle sunduğu eşsiz doğasıyla son yıllarda giderek daha fazla ilgi görüyor. Ormanlık alandan deniz kıyısına uzanan noktalarda kurulan kampları, kimi tatilciler gecelik kimisi ise uzun süreli konaklama için tercih ediyor.

Tam bir aile ortamı ve komşuluk ilişkilerinin yaşandığı çadır kamp alanlarında tatil yapanlar, buralardaki ortak kullanım alanları mutfak, buzdolabı, bulaşık yıkama alanı, lavabo, duş ve plajlardan ücretsiz faydalanabiliyor.

İzmir'den Çanakkale'ye kadar uzanan Ege kıyılarındaki kamp alanlarına kendi çadırıyla gidenler, denizin kıyısında, ormanın içinde günlük şezlong kiralama bedeli olan 25 liraya çadır tatili yapabiliyor.

Kendi çadırı olmayanlar için 30 liradan başlayan ve kurulan alana, çadırın özelliklerine göre 90 liraya kadar çıkan bu alternatif tatili tercih edenler, deniz kıyısında dalgaların sesiyle uyuyor, sabahları ormanlık alanların içinden gelen kuş sesleriyle uyanıyor.

Etrafı tel örgülerle çevrili ve çoğunda güvenlik kamerası da bulunan çadır kamp alanlarına gelenler, kendi yemeklerini yapıyor, elektrik için günlük sadece 5 lira ek ücret ödüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi sahilinde çadır kamp alanı işleten Filiz Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır işlettikleri alanın genellikle yerli turistlerce tercih edildiğini söyledi.

Çadır kampa gelenlerin sakin ortamları isteyenler olduğunu bildiren Altın, şöyle konuştu:

"Doygun bir yeşilin içinde mavi deniz, cıvıl cıvıl kuş sesleri, cırcır böceği ve deniz dalga sesleri eşliğinde kitap okumak için geliyor. Kampı belli bölgelere ayırdık ve her keseye uygun olacak şekilde fiyat kategorileri yaptık. Mesela denize sıfır olan bölüm var, orta bölüm var, garden bölümü var. Düşüncemiz kimseye pahalı gelmesin ve herkes burada tatil yapabilsin. Fiyatlara gelince iki kişi kendi çadırıyla gelirse 55 lira geceleme ücretidir. Bu rakam deniz kıyısından uzakta ormanın içinde fiyat. Bizim çadırlarımızda kalırsa, denize yakın olursa bu rakam iki kişi için çadırın boyutuna göre 70 ile 90 liraya çıkıyor."

İSTEYENE MAGALI YAKILIP VERİLİYOR

İzmir'in Foça ilçesi Sazlıca Koyu'nda çadır kamp alanı işleten Süleyman Şahin de 2000'li yıllardan beri turizm sektöründe hizmet verdiklerini söyledi.

Çadır kampa gelenlere temel ihtiyaçları olan duş, tuvalet, şezlong, şemsiye, buzdolabı, bulaşık yıkama alanlarını ücretsiz sunduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Elektrik hizmeti de sunuyoruz ancak bütün kamp alanlarında olduğu gibi isteyenler günlüğü 5 lira ödüyor. Çok sıkı bir güvenliğimiz var. Arazinin bütün etrafı tellerle, kameralarla ve sensörlerle çevrili. Çadırını kendisi getirenler için 25 lira gibi çok küçük bir bedelimiz var. Denizin kıyısında ormanın içinde günlüğü 25 lira. Elektrik ile fiyat 30 lira. Diğer hizmetler, şezlong da dahil ücretsiz. Mutfak hizmeti de sunuyoruz. İsteyene mangalını yakıp veriyoruz. Bunlar ücretli. İsteyene yemek de yapıyoruz."

Tatilini çadır kamp alanında geçirmek üzere Foça'ya gelen İrfan Girenay, yaklaşık üç yıldır motosikleti ile seyahat ederek kamp yaptığını anlattı.

Bu zamana kadar Çanakkale'de, Kapadokya'da, İzmir'de, Marmaris'te kamp yaptıklarını dile getiren Girenay, "Buraya da yeni geldik. Çadır tatili daha huzur veriyor bize. Biz otellerde yataktan ziyade çadırda hem doğayla içi içe oluyor hem daha bakir yerleri keşfetmeye fırsat buluyoruz. Kız arkadaşımla bundan dolayı çadırda kalmayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Mustafa Hanedan da İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Antalya'ya kadar deniz kıyılarındaki çadır kamplarda konaklıyoruz. İnanılmaz keyifli bir tatil. Geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Doğayla baş başa tatillerin en güzelini yapıyoruz." dedi.