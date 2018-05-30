Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük mevkiinde Ege Denizi açıklarında uyuşturucuların tekneden tekneye aktarıldığı belirlendi. Ege Denizi açıklarında düzenlenen operasyonda, ülkemize sokulmak istenen 260 kilo Skunk uyuşturucu ele geçirildi.



Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından ülkemize deniz yoluyla uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu yüklü bir teknenin Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük mevkiinde Ege Denizi açıklarında seyir halinde olduğu belirlendi.





EGE'DE UYŞUTURUCU OPERASYONU



İstanbul polisi, Akbük mevkii açıklarında bulunan bir tekneden diğer tekneye uyuşturucu aktarıldığını tespit ederek operasyon için harekete geçti.



260 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu yüklü tekneye yapılan operasyonda, ülkemize sokulmaya çalışılan 260 kilo Skunk ele geçirildi.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Devam eden operasyonlarda, N.A., F.G., M.P., N.G., S.K., M.A.A., S.Ç., R.Y., C.Ç. Ve F.A. Gözaltına alındı.

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