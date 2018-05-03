HT Magazin'de yer alan habere göre, Theofanous bu kez Ege’nin ‘Dudaklarında Isıt Beni’ adlı şarkısını ‘Mia Kokkini Gramma’ adıyla Yunanca’ya çevirdi. Şarkıyı Natasha Theoderidou seslendirdi.



‘İSYAN ŞARKILARI’NI TANITTI

Theofanous’a ikinci kez dava açmaya hazırlanan Ege, bugünlerde bir yandan da ‘İsyan’ adlı romanının yazım sürecinde oluşan parçaları içeren ‘İsyan Şarkıları’ adlı albümünün tanıtımıyla ilgileniyor.



Ünlü şarkıcı, albümündeki şarkıları ilk kez dün akşam Kadıköy'de bir mekanda seslendirdi.