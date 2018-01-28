Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi.

Depremin, saat 17.48'de, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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