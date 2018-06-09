Bodrum ve Marmaris’te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi’ne neden geldiği ortaya çıktı. Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği 3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi’nde yaptığı dalışlar sonucunda Kum köpek balıklarını görüntüledi. Köpek balıklarının yumurta bırakmak için dünyanın en ünlü üreme alanlarından biri olan Gökova Körfezi Boncuk Koyu’na geldiği öğrenildi.

Üniversite öğrencileri ve BORABDER (Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği ) tarafından Gökova Körfezi’nde dalış gerçekleştirildi. 3 gün boyunca gece gündüz Gökova Körfezi’nde dalış yapan ekipler deniz altında karış karış köpek balığı aradı. Gökova Körfezi’nin güzelliklerini de görüntüleyen dağlıçlar 3 günün sonundan kum köpek balıklarını görüntülemeyi başardı.

BORABDER Başkanı Mustafa uyar ise konuyla ilgili olarak “Dünya’nın çok az noktasında üreme yapan Kum köpek balıklarının Gökova Körfezi Boncuk Koyu’nda üreme yaptığını Su Ürünleri Fakültesi tespit etti. Bu bilgileri aldıktan sonra köpek balıklarını görüntülemek için çalışma başlattık” dedi.

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