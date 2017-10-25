Ege dev gemilerin uğrak noktası oldu

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"Eğer ekonomi büyüyorsa büyük gemilerin doğrudan, aktarma limanı olmaksızın bir kapı limanına gelmesi gerekiyor. En son nesil gemiler 20-22 bin TEU kapasiteli. Bunlar transfer limanlarına hareket ediyor. Peki daha önce bu transfer limanlarına yük taşıyan 14-16 hatta 18 bin TEU'luk gemilere ne olacak ? Gemi hatlarının cevap aradığı bir soru da bu.