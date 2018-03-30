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Bölgeyi dağcılık ve yürüyüş sporlarına açmayı hedeflediklerini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Akıllı telefonlar için hazırlanan bir programı indiren herkes burada yürüyebilir, ayrıca güzergah uyduda da var. Yöre halkı ilk etapta bu önemli çalışmayı ciddiye almadı ama zamanla gelen konuklar burada kalmak isteyip, yerel yemeklerini yemek isteyince önce pansiyonculuk gelişti. Ben 5 yıl içinde bu köylerin ayağa kalkacağına inanıyorum."