Ege’de 500 yumurta ve 600 sperm donduruldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Erol Tavmergen, yumurta ve sperm dondurma işlemiyle ilgili Habertürk’e detaylı bilgiler verdi. 1989 yılında Türkiye’nin ilk tüp bebeğini dünyaya getiren Prof. Dr. Tavmergen, Sağlık Bakanlığı’nın yumurta ya da sperm dondurmaya izin verdiğini ancak bunun bazı kurallara tabi olduğunu söyledi.
RAPOR ALINIYOR
HT Egeli'den Mert Neşet Uslu'nun haberine göre, Tavmergen, “Kanser tedavisi sırasında verilen kemoterapi ya da radyoterapide, kadının yumurtasının, erkeğin de testisinin zarar görme riski var. Bu durumda eğitim araştırma ya da üniversite hastanelerinde alınacak rapor ile kişiler, dondurma hakkına sahip oluyor. Yani doktor hastanın yaşı genç olduğunda ve kurtulma şansının da olduğunu gördüğünde, tedavi sonrasındaki süreçte çocuk sahibi olma ihtimalinin düşmemesi hastasını yönlendirebiliyor. Bunun dışında ailesinde erken menopoz hikayesi olan bir kadın da böyle bir işleme başvurabiliyor. Türkiye’de menopoz yaşı ortalama 47-48. Ancak bazı hanımlar, 20’li yaşlarda bile menopoza girebiliyor. O zaman yine bir rapor almak koşuluyla yumurta dondurabiliyor. Bekar olunması, yumurta ya da sperm dondurmaya engel değil” dedi. Yumurta ya da sperm dondurma işleminin SGK kapsamında olmadığını belirten Prof. Dr. Tavmergen, istenildiği takdirde 10-15 yıl boyunca da saklama yapabildiklerini söyledi. Tavmergen, “Yumurta ya da sperm hücresi 5 yıl boyunca saklanabiliyor. Daha sonra da bakanlığa bilgi vermek şartıyla süre uzatılabiliyor. Embriyo, sperm ya da yumurta eksi 196 derecede, sıvı azot içinde saklanıyor. Ancak bu işlemler SGK kapsamında değil. Yani bakanlık bir rapor doğrultusunda bu işlemin yapılmasına izin veriyor ancak karşılamıyor. Yumurta ya da spermi saklama işlemi 2 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu.
DOĞURGANLIK İÇİN ÖNEMLİ
EÜ Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Tavmergen Göker de nadir olsa bile 20’li yaşların altında da erken menopozun görülebildiğine dikkat çekerek, “Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki merkezde yaklaşık 500 yumurtayı saklıyoruz. 600’ün üzerinde spermin de yine özel tanklar içinde bekletiliyor. Yapılan bu işlemler, kadınlarda doğurganlığın kaybedilmemesi açısından çok önemli” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.