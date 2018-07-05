Ege’de 500 yumurta ve 600 sperm donduruldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Erol Tavmergen, yumurta ve sperm dondurma işlemiyle ilgili Habertürk’e detaylı bilgiler verdi. 1989 yılında Türkiye’nin ilk tüp bebeğini dünyaya getiren Prof. Dr. Tavmergen, Sağlık Bakanlığı’nın yumurta ya da sperm dondurmaya izin verdiğini ancak bunun bazı kurallara tabi olduğunu söyledi.

RAPOR ALINIYOR

HT Egeli'den Mert Neşet Uslu'nun haberine göre, Tavmergen, “Kanser tedavisi sırasında verilen kemoterapi ya da radyoterapide, kadının yumurtasının, erkeğin de testisinin zarar görme riski var. Bu durumda eğitim araştırma ya da üniversite hastanelerinde alınacak rapor ile kişiler, dondurma hakkına sahip oluyor. Yani doktor hastanın yaşı genç olduğunda ve kurtulma şansının da olduğunu gördüğünde, tedavi sonrasındaki süreçte çocuk sahibi olma ihtimalinin düşmemesi hastasını yönlendirebiliyor. Bunun dışında ailesinde erken menopoz hikayesi olan bir kadın da böyle bir işleme başvurabiliyor. Türkiye’de menopoz yaşı ortalama 47-48. Ancak bazı hanımlar, 20’li yaşlarda bile menopoza girebiliyor. O zaman yine bir rapor almak koşuluyla yumurta dondurabiliyor. Bekar olunması, yumurta ya da sperm dondurmaya engel değil” dedi. Yumurta ya da sperm dondurma işleminin SGK kapsamında olmadığını belirten Prof. Dr. Tavmergen, istenildiği takdirde 10-15 yıl boyunca da saklama yapabildiklerini söyledi. Tavmergen, “Yumurta ya da sperm hücresi 5 yıl boyunca saklanabiliyor. Daha sonra da bakanlığa bilgi vermek şartıyla süre uzatılabiliyor. Embriyo, sperm ya da yumurta eksi 196 derecede, sıvı azot içinde saklanıyor. Ancak bu işlemler SGK kapsamında değil. Yani bakanlık bir rapor doğrultusunda bu işlemin yapılmasına izin veriyor ancak karşılamıyor. Yumurta ya da spermi saklama işlemi 2 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu.

DOĞURGANLIK İÇİN ÖNEMLİ

EÜ Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Tavmergen Göker de nadir olsa bile 20’li yaşların altında da erken menopozun görülebildiğine dikkat çekerek, “Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki merkezde yaklaşık 500 yumurtayı saklıyoruz. 600’ün üzerinde spermin de yine özel tanklar içinde bekletiliyor. Yapılan bu işlemler, kadınlarda doğurganlığın kaybedilmemesi açısından çok önemli” dedi.