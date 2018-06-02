HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege’nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) düzenlenen toplantıda açıklandı. Üretim ve satışa göre yapılan değerlendirmede birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü Philsa Philip Morris oldu. Listeye bu yıl 12 firma ilk kez girdi. İlk 100 şirkette 73 firmanın üretim yerinin İzmir olurken, Torbalı listede 15 firmayla yer almayı başardı. Philip Morris 3. sırada kendine yer bulurken, Torbalı, İzmir’in başarısının yüzde 20’sini tek başına karşılamayı bildi.
Ege’deki en büyük 100 firma içerisinde dikkat çeken Torbalı, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 firmasının yer aldığı listede de 7 şirketle yer almayı başardı.
ÖDÜL BEKLİYORUZ
Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin başarısını değerlendirdi. Üretim ve ekonomi alanında gelen bu sevindirici haberlerin mutluluk verici olduğunu ifade eden Olgun, “İlçemizdeki firmalar gerek üretimlerini gerekse satışlarını her yıl artırıyor. Bu sayede listedeki firmalarımızın hem sayısı hem de sıralaması artıyor. İlçemiz adına gurur verici. Torbalı olarak hem Türkiye, hem İzmir’in hem de Ege Bölgesi’nin 100 akı olmaya devam ediyoruz. Tabinin bunun ödüllendirilmesini bekliyoruz. Teşvik bölgesinde değiliz. Bunca rekoru kıran bir ilçenin teşvik ve yatırım desteklerinde özel bir statüde yer alması gerekiyor” dedi.
VERGİDE DE 5. SIRADA
İller vergi sıralamasında Türkiye’de 5. sırada yer alarak İzmir’in ödediği verginin yüzde 55’ini karşılayan, ihracatta 63 ili geride bırakan Torbalı, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına 7 şirket ile girdi. Dünyaca ünlü birçok firma başta olmak üzere dev marka ve işletmelere ev sahipliği yapan Torbalı, Türkiye genelindeki en büyük şirketler listesine üst sıralardan temsilci yerleştirdi. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2017 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Torbalı’dan 7 şirket yer aldı.
LİSTEYE GİREN SANAYİ KURULUŞLARI
Philsa Philip Morris, JTI Tütün Ürünleri, TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama, T.T.L. Tütün, Sun Tekstil, Agromey Gıda ve Yem, Europap Tezol Kağıt, Ekoten Tekstil, Verde Yağ, Özgörkey Gıda Ürünleri, DB Tarımsal Enerji, Zümrüt Pazarlama, Heper Metal Döküm, Tukaş Gıda ve Larth Havlu Radyatör şeklinde sıralandı.
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