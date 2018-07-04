HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege Üniversitesi Teknoparkı (Ege Teknopark), TÜBİTAK tarafından Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan 23 arayüz kuruluşu arasında yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ‘‘Ege Teknopark ve nüvEGE Kuluçka Merkezi olarak; genç girişimcilere mentorluk, iş planı hazırlama, girişimcilik kampları, eğitimler ve ön kuluçka hizmetleri sağlayacağız. Bu hizmetler ve eğitimler sonucunda girişimcilerin hayalindeki firmayı kurmalarına destek olacağız. Tüm aşamaları tamamlayan girişimciler şirket kurduktan sonra TÜBİTAK’la sözleşme imzalayarak toplam 150 bin TL’ye varabilen desteği almak için Ege Teknopark bünyesindeki nüvEGE Kuluçka Merkezinde şirketlerini kurarak faaliyetlerine başlama fırsatı elde edecekler. Genç girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz’’ dedi.