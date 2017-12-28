Egeli balıkçılar, sulara bıraktıkları ağlarını dolu çekmenin sevinciyle kıyıya dönüyor. Balık piyasasının belirlendiği İzmir Balık Hali de bereketli av sezonuyla hareketli günler geçiriyor.
Son 4 ayda hale giriş yapan 50 bin ton balığın çoğunluğu Karadeniz, Marmara ve diğer bölgelerde satışa sunuldu.
İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer bölgelere oranla Ege Denizi'nde bolluk yaşandığını, hale her gün düzenli balık girişi olduğunu söyledi.
Sezonun ilk 1,5 aylık döneminde Karadeniz'de av sezonunun iyi gittiğini ancak deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle hamsinin kuzeye yöneldiğini anlatan Çakan, bundan dolayı Marmara ve Karadeniz'deki balıkçı teknelerinin de yönlerini Ege'ye çevirdiklerini belirtti.
Ege'de denize açılan teknelerin ağları dolu döndüğünü dile getiren Çakan, şöyle konuştu:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ne şimdiye kadar 50 bin ton civarında balık girişi oldu. Bölgemizde genelde, hamsi, kolyoz, kofana, çipura, levrek, tombik ve istavrit türleri avlanıyor. Ege şu anda balıkçılığın kaptanı. Buradan avlanan balıklar Türkiye'nin tüm illerindeki pazarlara sunuluyor. Şu anda Karadeniz'e hamsi Ege'den gidiyor. Egeli balıkçılar ağlarının dolu olmasından memnun, 1 yılda yaptığı ciroyu fiyatlardan dolayı 4 ayda yaptı."
"BALIK MİKTARININ DÜŞÜK OLMASI FİYATLARA YANSIDI"
Çakan, Marmara ve Karadeniz'de balık miktarının az olmasının fiyatlara yansıdığını aktardı.
Balık halinde 12 yıldır satış yapan Ahmet Kaya da balık fiyatlarında geçmiş yıllara göre en yüksek dönemin yaşandığını söyledi.
Marmara ve Karadeniz'deki teknelerin istenilen ölçüde avlanamamaları nedeniyle Ege'ye büyük talep olduğunu anlatan Kaya, bu durumun da balık fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydetti.
Kaptan Davut Baytemir de Ege'de bereketli bir balık sezon geçirdiklerini, avladıkları hamsilerin Karadeniz ve Marmara'da satıldığını belirterek, "3 kuşaktan beri ekmeğimizi denizden kazanıyoruz. Ege'de av sezonu her dönem bereketli geçer. Balık fiyatlarının yüksek olması avlanan balık miktarıyla alakalı. Karadeniz ve Marmara'daki balıkların kıt olması balık fiyatlarını yükseltti. Bütün teknelerin buraya yüklenmesiyle ileride bugünleri arar mıyız bilemiyorum." diye konuştu.
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