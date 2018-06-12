HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmirli iş dünyası temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 7.4’lük büyümenin sevindirici olduğunu ifade ettiler. Büyüme rakamlarının ekonominin iç dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde işlediğinin göstergesi olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, şunları kaydetti:
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“Bizim açımızdan sevindirici olan büyümede sanayinin katkısının yüzde 8.8 gibi yüksek oranda gerçekleşmesidir. Türkiye ekonomisi yeniden yüzünü üretime dönmüştür. Bu yüksek büyüme rakamı istihdam ve yeni yatırımlar üzerine de olumlu yansıyacaktır. Kur, faiz ve enflasyon dengesini koruyan, üretken yatırımların önünü açan istikrarlı makro ekonomik politikaların izlenmesi ve turizmdeki canlanmanın etkisiyle bir sonraki çeyrekte büyüme açısından yeni rekorların kırılacağına inanıyoruz.”
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Türk ekonomisinin yabancı yatırımcıya yeşil ışık yaktığını vurguladı. Türkiye’nin 2017’de yakaladığı yüzde 7.4’lük büyüme rakamını, 2018’in ilk çeyreğinde devam ettirmesinin sevindirici olduğuna işaret eden Eskinazi, “Türk ekonomisi büyümede sürekliliği yakaladığını ve kırılganlıktan uzak olduğunu gösterdi. Seçimin ardından Türkiye’ye gelecek yabancı yatırım miktarında artış bekliyoruz. Böylece ekonomimiz daha da büyüyerek 2018’in sonraki çeyreklerinde dünyanın en fazla büyüyen ekonomisi konumuna gelecektir” dedi.
Bizim için sürpriz olmadı
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, “3 ayda bir yaptığımız sanayi eğilim anketinde büyüme oranı ve imalat sanayi üretim endeksi verileri bir araya getirildiğinde korelasyonu da yüksek çıkmış ve ilk çeyrekte büyümeninin yüzde 7’nin üstünde olacağına dair sinyal vermişti. O nedenle sonuç bizim için sürpriz olmadı” diye konuştu.
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