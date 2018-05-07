Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Halkidiki’yi kaleme aldı. Tekirdağ, Malkara, Keşan, İpsala ve elveda Türkiye. Kim bilir kaçıncı geçişim, geçişimiz. Her defasında heyecanlanarak başlıyor yolculuğum. İlk durak Aleksandrapoli ya da bildiğimiz adıyla Dedeağaç. Yunanistan sınırı geçtikten yaklaşık 30 kilometre sonra bu güzel kıyı şehrindeyiz. Halkidiki’ye doğru yola koyuluyoruz. Sırasıyla Komothini (Gümülcine), Xanti (İskeçe), Kavala, Selanik ve Halkidiki... Parmak şeklindeki üç yarımada Kassandra, Sithonia ve Agion Oros (Ayranoz), Halkidiki diye isimlendirilen bölgenin Ege Denizi’ne doğru olan uzantıları. Üç yarımadadan biri dini merkez ve doğa cenneti, diğeri golf sahaları, gece kulüpleri, kumarhaneleriyle popüler eğlence mekânı, üçüncüsü ise festivalleriyle ünlü. Yarımadanın denize uzanan bir diğer parmağı Kassandra, bölgedeki en gelişmiş yerleşime sahip.

Kassandra’dan sonra doğa tarafından biraz daha fazla şımartılmış olduğu söylenen engebeli Sithonia’ya doğru yöneliyoruz. Zeytin ağaçlarının hâkim olduğu yol manzarası yarımadaya yaklaştıkça değişiyor, göze ve ruha hitap eden Ege manzaraları birbirini takip ediyor. Küçük bir liman ve tepeye doğru çıktığınızda “eski Nikiti” mutlaka görülmeli. Nefes kesen dağlara tırmanan diğer yol ise sizi Agios Nikolaos Köyü’ne götürüyor. Sakin, bakir, şirin bir köy.

RÜZGÂRI, KOCAMAN PAPATYALARI VE MASMAVİ KOYLARIYLA DATÇA!

MARMARİS’İN CENNET KÖŞESİ: SELİMİYE!

DAHA FAZLA HAREKET İÇİN

Eğer hareketlilik isterseniz tam tersi yöne, Neos Marmaras’a gitmeyi tercih etmelisiniz. Halkidiki’de üşenmeyip yoluna devam eden herkesin bakir bir koy ve plaj bulma imkânı var. Bunlardan biri, Porto Carras sahili. Sahilde, amfiteatr, casino ve 18 delikli golf sahası var. Sintonia’nın tümüyle sessiz bir yer olduğunu söylersek hata ederiz. Kıyı boyunca sıralanan koylara entegre olmuş kampingler denizle birlikte, yeme-içme ve eğlence vaat ediyor. Bunlardan en ünlüleri Armenitis ve Africafe. Bölgenin Yunan yemeklerinde iyi mekânlarından biri Nikiti ile Vourvourou arasında yer alan liman kasabası Ormos Panagias’ta.

BAHARDA FOÇA'NIN TADI BAŞKA

BİRBİRİ ARDINA SIRALANAN PLAJLAR

Şimdiki durağımız Tranni Ammos Plajı... Özellikle Kavourotripes kumsalları Yunanistan’da hemen herkesin bildiği ve görmek istediği bir yer. Kumsalda şirin ve çekici Karydi Plajı bulunuyor. Güneye doğru ilerlediğimizde bir başka tanınmış plaja, Sarti’ye varıyoruz. Her ne kadar Vourvourou-Sarti arası keşfedilmeye değer olsa da, daha fazla dinginlik arayanların biraz daha güneye gitmeleri gerek. Porto Koufo ayrı bir güzellik taşıyor. 10. yüzyıl Bizanslılardan kalma Parhenonas, Sithonia merkezinde yer alan Neos Marmaras, küçük dağ köyü Agios Nicholas, bizim küçük Rum köyü diye yaptığımız benzetmeye uygun Nikiti ya da Mada Metagitsi... Liste böyle uzayıp gidiyor. Halkidiki’nin denizi, doğası, yemekleri ve en önemlisi arkadaş canlısı tavrının tadı damağımızda kalıyor.

ODYSSEUS’UN VATANI: İYON ADALARI!

GÖRÜN

Petralo’da, 70 bin yıllık iskeletlerin bulunduğu yeraltı mağaralarını, Nea Fokea’da ünlü Apostole Paul ve Bizans kulelerini, Kassandia’nın ünlü yel değirmenlerini ve Aristo’nun heykelinin yer aldığı Stagira’yı mutlaka görün.

HİSSEDİN

Kassandra’daki tüm köylerden kekik balı alabilirsiniz. Tabii zeytin ve zeytinyağlılarını unutmamak gerek.