Egersunds - Hodd maçı ne zaman?

Egersunds ve Hodd, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Egersunds 1 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Hodd 7 puanda ve 3. sırada. Egersunds son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hodd, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 431 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Egersunds kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hodd sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Egersunds önceki hafta Hodd mücadelesinde 1-2 yenildi.

Hodd, Egersunds karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Egersunds , bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Egersunds , kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Hodd, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hodd 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.