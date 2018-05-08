Egersunds - Start Kristiansand maçı heyecanı

Egersunds ve Start Kristiansand, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç NM Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Egersunds son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Start Kristiansand, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Egersunds galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Start Kristiansand galibiyet oranı 0.00.

Egersunds son hafta oynanan Start Kristiansand maçında 2-3 yenildi.

Start Kristiansand ise Egersunds maçında 2-3 kazandı.