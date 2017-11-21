Eğitimde fark yaratan öğretmenler Başkent'te ağırlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara'da ağırlayacağı eğitimde farklılıklar oluşturan öğretmenler arasında, lösemi tedavisi gören öğrenciler için sosyal sorumluluk projeleri geliştiren, sığınmacı öğrencilerin eğitime entegrasyonu üzerine çalışmalar yürüten birçok fedakar öğretmen bulunuyor.

AA'nın haberine göre Bakanlık, bu yıl Ankara'da düzenleyeceği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında mesleğinde farklılık oluşturan öğretmenleri bugünden itibaren 4 gün Ankara'da, 2 gün de İstanbul'da ağırlayacak.

Bakanlığın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce oluşturulan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu komisyon, Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 81 ilin milli eğitim müdürlüklerince seçilen proje ve başarı hikayelerini inceledi.

Değerlendirme sonucu, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş öğretmenler belirlendi.

DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİ OKULLA BULUŞTURDU

Ankara'ya davet edilen öğretmenlerden bazılarının hikayesi şöyle:

Şanlıurfa Başören İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Aysel Ösüz, birleştirilmiş sınıflı köy okulunun fiziki şartlarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi için okulun iç ve dış cephesinin çocukların ilgisini çekecek şekilde boyanmasını sağladı. Aysel öğretmen, iki yıllık süre içinde görev yaptığı köydeki çocukların okula devamsızlığını tamamen ortadan kaldırdı, okulunu yarıda bırakmış kızları yeniden okulla buluşturdu.

ÖĞRENCİLERİNE MATEMATİĞİ SEVDİRDİ

Antalya Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu matematik öğretmenlerinden Müfit Hızarcı, hem matematik hem de kısa film yarışmalarına danışman öğretmen olarak katıldı.

Değerler eğitimi konularından olan yardımlaşma ve iş birliği, vatanseverlik konularında çekilmiş kısa filmler ile adından söz ettiren Müfit öğretmen, öğrencilerin analitik düşünme ve strateji yetilerini geliştirmek amacıyla, EBA üzerinden oynanan "MATMATİK" isimli oyunu kullanarak sınıflar arası turnuvalar düzenledi.

ÖĞRENCİLERİNE VE VELİLERİNE OKUMA KÜLTÜRÜ AŞILADI

Sivas Kılıçarslan İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Hakan Erarslan'ın şiirleri ve yazıları, çeşitli dergilerde yayımlandı.

Hakan öğretmenin hayata geçirdiği "Hayatı Birlikte Okuyoruz" projesi ile öğrenci ve velilerine okuma kültürünü aşıladı. Projesi, ulusal ve yerel televizyon kanallarında geniş şekilde yer alan ve "yılın projesi" olarak sunulan Hakan öğretmen, 2010 ve 2013 yıllarında yılın öğretmeni seçildi.

KURDUĞU RİTM GRUBU YARIŞMADA ŞAMPİYON OLDU

Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu müzik öğretmenlerinden Nuri Dağdelen ise 2012 yılında köy çocuklarıyla kurduğu "Hayatın Ritmini Yakala" adlı ritm grubu ile 3 yıl üst üste Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sahnesi Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali ile pek çok başka etkinliğe katıldı.

Grubu yurt içi ve yurt dışında toplam 412 konser veren Nuri öğretmen, birçok ulusal, uluslararası televizyon programı, radyo kanalları, gazeteler, dergilerde haberlere konu oldu. Nuri öğretmenin "Hayatın Ritmini Yakala" grubu, 2016 yılının "Yetenek Sizsiniz" yarışma programının şampiyonu oldu.

Projesi kapsamında, dünyada ilk ve tek olan ve 43 farklı türde 317 enstrümanı bulunan Ahşap Müzik Atölyesi'ni de okuluna kazandıran Nuri öğretmenin bu projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çekilen belgesele konu oldu.

KAMU HİZMETLERİNDE ETKİLİ PROJELER ÜRETTİ

Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi bilişim teknolojileri öğretmenlerinden Mustafa Göksu, Adıyaman Valiliği için vatandaşların başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak bilgilendirilmesini sağlayan "Beyaz Masa" web tabanlı yazılımı geliştirdi.

Mustafa öğretmenin "Beyaz Masa" projesi, İçişleri Bakanlığınca "Açık Kapı" adıyla 81 ilde uygulanmak için eylem planına alındı.

MİDYAT'TA İZCİLER YETİŞTİRDİ

İstanbul Hadımköy TOKİ Anadolu İmam Hatip Lisesi kimya öğretmenlerinden Mehmet Uysal, Mardin'de çalıştığı 8 yıl boyunca izcilik faaliyetleri, yetişkinler için okuma yazma kursları, bilimsel yarışmalar düzenledi.

2006'da "Kayıp Nesil" adlı projesiyle birçok devamsız öğrenciyi okula kazandıran Mehmet öğretmen, Temmuz 2008'de Midyat'ın köylerindeki izcileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin Küçük İzci Milli Kampı'na götürdü. İlk defa köy dışına çıkan öğrencilerinin çoğu yüzme öğrenerek ilçelerine döndü.

"Arnavutköy-Midyat İzci Kardeşliği" Projesi kapsamında, 2009'da izcileri İstanbul'a getiren Mehmet öğretmen, öğrencileri için fark yaratan pek çok bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenledi.

SIĞINMACI ÇOCUKLAR PROJESİ AB'DE İLGİ GÖRDÜ

İzmir Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinden Ezel Öztunç ise birçok Avrupa Birliği (AB) projesine koordinatörlük yaptı.

Sığınmacı gençlerin eğitime entegrasyonu üzerine yürüttüğü Erasmus+ Projesi, Portekiz ulusal basınında dikkatleri çekten Ezel öğretmenin projesinin amaçlarını ve Portekiz'de bulunma sebeplerini açıkladığı İngilizce röportajı, Portekiz Ulusal Kanalı Radio E Televisao De Portugal SA'da ana haber bülteninde yayınlandı.

LÖSEMİ HASTASI ÖĞRENCİLER İÇİN PROJELER GELİŞTİRDİ

Gaziantep Şahinbey Şenel Sabri Turan İlkokulu Onkoloji Hastanesi sınıfı öğretmeni Nesibe Gerek ise lösemi tedavisi gören öğrencileri için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Tüm öğrencilerinin doğum günlerini takip ederek onlara değerli olduklarını hissettiren Nesibe öğretmen, ihtiyaç sahiplerinin tespitini yaparak düzenlediği kermeslerle nakil hastalarına destek oldu.

8 yıldır hastanede eğitim-öğretim gören çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla projeler geliştiren Nesibe öğretmen, hasta çocukların ailelerinin ulaşım problemine de çözüm üretti.