Eğitimde fark yaratanlar "GESS Turkey"de buluşacak

Eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla bugüne kadar farklı ülkelerden binlerce eğitim uzmanını buluşturan Global Educational Supplies and Solutions (GESS) fuar ve konferansları, bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak.
AA'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü ve Londra merkezli Tarsus Group bünyesindeki İFO Fuarcılık ve F&E Group iş birliğinde düzenlenecek "GESS Turkey" etkinlikleri, 19-21 Ekim'de, Wow İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.
Dersliklerde verilen eğitimin kalitesini yükseltmek ve eğitimde fark yaratanları buluşturmak amacıyla bugüne kadar birçok ülkeden binlerce eğitim uzmanını biraraya getiren GESS fuar ve konferansları serisi daha önce Dubai, Endonezya ve Meksika'da yapılmıştı.
"GESS FUARI'NIN TÜRKİYE'Yİ SEÇMİŞ OLMASI BİZİM İÇİN MÜHİM"
YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, GESS Fuarı'nın Türkiye'yi seçmiş olmasının kendileri için önem taşıdığını belirterek, GESS Turkey kapsamında düzenlenecek konferanslarla, FATİH Projesi’nin ayrıntılı olarak uluslararası platformda tanıtılma imkanı bulacağını vurguladı.
Bu yolla yeni iş birlikleri oluşturma imkanı da elde edeceklerini anlatan Tırnakçı, "Türkiye'de ve dünyada eğitimin yeni yolu teknoloji taşları ile döşenmektedir. Biz de eğitimimizin önünü açmak için bu yolda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. GESS Türkiye'nin de bu adımlardan biri olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Etkinliklerde, gelişen dijital içerikler ve yeni eğitim teknolojilerinin yanı sıra gündemdeki konular ele alınacak. GESS Fuarı'nın İstanbul ayağında, okullardaki eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması amacıyla öğretmenlerin daha iyi eğitim vermelerine ve öğrencilerin daha etkin şekilde öğrenmelerine yardımcı olacak kapsamlı ürün, teknoloji ve çözümler ilk kez bir araya gelecek.
Fuarla eş zamanlı düzenlenen ve tüm içeriklerin ücretsiz olduğu GESS konferanslarında ise STEM'den sanal gerçekliğe, programlamadan kanıta dayalı eğitime, dijital ve interaktif teknolojiden robotik ve 3 boyutlu baskı gibi konular ele alınırken, dünya eğitim endüstrisinin liderleri ile önemli yerel uygulayıcılar, geleceğe yön veren anlatımlar ve interaktif sunumlar gerçekleştirecek.
- Milli Eğitim Bakanlığı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.