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34 salonda gösterime giren filmi ilk 3 günde sadece 796 kişi tarafından izledi, 10.745 TL'lik hasılat yaptı. Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, "Hakan Eren'in performansı da şahane. 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim" demişti.