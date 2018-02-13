Büyük Selçuklular tarafından 12. yüzyılda Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput’ta inşa edilen Ulu Cami restorasyona alınıyor. Minaresi 3 ila 7 derece eğik olan camideki onarım çalışmalar mart ayında başlayacak.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre restorasyon Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Elazığ Belediyesi Kültür Varlıkları Denetim ve Uygulama Bürosu Başkanı Kadir Atıcı, Ulu Cami’nin minaresinin İtalya’daki Pisa Kulesi’nden daha eğri olduğunu söyledi.

Atıcı, “İstanbul Üniversitesi’nin araştırmalarına göre Ulu Cami’nin minaresinin eğikliği orijinal haline dayanıyor. Statiğinde herhangi bir problem yoktur. Fakat tuğlalarda örgü sistemi kullanıldığından birtakım sıkıntılar meydana gelmiş. Bu sıkıntıların giderilmesi ve minarenin yıkılmasını önlemek için restorasyon çalışmaları sürüyor, minare sağlam bir hale gelecek” dedi

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