Eğribel Tüneli'nde son viraja girildi

23 Ekim 2017 Pazartesi, 10:02:01 | Güncelleme: 25 Ekim 2017 Çarşamba, 14:30:11
AA
Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin yüzde 80'i tamamlandı. Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp olarak 11 bin 810 metre olan tüneldeki kazı çalışmalarının büyük bölümü bitirildi
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Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen tünelin yüzde 80'i tamamlandı.
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Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp olarak 11 bin 810 metre olan tüneldeki kazı çalışmalarının büyük bölümü bitirildi.
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Türkiye'nin en büyük tünelleri arasında yer alan ve yaklaşık 8 ay sonra hizmete açılması planlanan Eğribel Tüneli ile iç bölgelere ulaşımı engelleyen kar, buzlanma, tipi, yoğun sis gibi sıkıntılar sona ermiş olacak.
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Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğribel Tüneli inşaatının 2018 yılı haziran ayında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.
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İnşaatın yaklaşık yüzde 80 fiziki gerçekleşmesini tamamlandığını aktaran Sarıfakıoğulları, geriye kalan kısımdaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.
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Sarıfakıoğulları, tünelin toplam uzunluğunun 11 bin 810 kilometre olduğunu anımsatarak, "Tünelin 8 bin 245 metrelik kısmı tamamlanmış durumda, geriye kalan 3 bin 565 metrelik kısmında çalışmalar devam ediyor. Bu da tamamlandıktan sonra yol trafiğe açılacaktır. Eğribel Tüneli'nde çalışmalarda son virajdayız." dedi.
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Özellikle 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde sis, tipi, kar yığınları ve fırtına nedeniyle kışın ulaşımda bir hayli aksama olduğuna işaret eden Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:
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"İç bölgelere sehayat eden vatandaşlarımız kış mevsiminde Eğribel Geçidi'nde zorluklar yaşamaktadır. Yoğun kış aylarında Eğribel aşılamaz hale geliyor. Tünelin hizmete açılmasıyla Eğribel saf dışı kalmış olacak ve vatandaşlarımız daha güvenli yolculuk edecek, zamandan ve yakıttan tasarruf etmiş olacak ayrıca Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerindeki vatandaşların zorlu hale gelen yolculukları da tünelle rahatlayacak."
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"TURİZME ÇOK CİDDİ HAREKET GETİRECEK"
Harun Sarıfakıoğulları, şu anki yol ağının mevcut durumu dolayısıyla ticari açıdan yoğunluk yaşanmadığına işaret ederek, "Yol ağının iyileşmesiyle ticari açıdan da kullanılması mevzu bahis olacak ve ticaret performansı açısından da arzu ettiğimiz noktaya ilimizi ulaştıracaktır. Tünelin açılması ticari yönden ilimize katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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HALİÇ KIYILARI KAZIKLAR ÜZERİNDE GENİŞLİYOR
Öte yandan, İstanbul Boğazı'na birbiri ardına yapılan halk arasında 'kazıklı yol' olarak bilinen yollardan sonra Haliç kıyılarında da hummalı bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi kapsamında Eyüp Sultan Camii önü ve Alibeyköy istikametinde onlarca kazık çakıldı. Öte yandan Balat'ta aynı proje kapsamında yolu genişletmek için sahile kazık çakılmaya başlandı. Çalışmaların şu anda Balat sahilinde bulunan Sveti Stefan Bulgar Kilisesi önünde önünde sürüyor.
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PARKLARIN BİR BÖLÜMÜ KAPATILDI
Öte yandan Cibali'den başlayarak Alibeyköy'e kadar Haliç boyunca uzanan parkların bir bölümü de halkın kullanımına kapatılarak şantiye haline getirildi. Bu parkların çevresi panallerle kapatıldı. Bazı bölümlerde yayaların sahile ulaşması için küçük yaya yolları açıldı.
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EMİNÖNÜ'NDEN ALİBEYKÖY'E 14 İSTASYON OLACAK
2019 yılında bitirilmesi plalanan yeni tramvay hattı Eminönü otobüs durakları alanından başlayarak Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip, Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.
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GÜNDE 114 BİN YOLCU TAŞINACAK
Hatta 2'li dizili 30 araç hizmet verirken, günlük 114 bin yolcu taşınması planlanıyor. 14 istasyonu bulunan hatta yolculuk süresi ise bir uçtan diğerine 35 dakika olacak. Yeni metro hattı diğer metro hatları, deniz ulaşımı ve yapılması planlanan Eyüp-Yeşilpınar teleferik hattı ile entegre olacak.
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YENİ TRAMVAY HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu´nda
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Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu´nda, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu´nda,
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Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu´nda
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Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu´nda,
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Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu´nda
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Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu´nda
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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu´nda
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Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu´nda entegre oluyor.
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ESKİ BANLİYÖ HATTI, METRO STANDARTLARINDA BİR YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
Öte yandan, Pendik-Haydarpaşa hattında raylar söküldükten sonra adeta patika yol görünümündeki eski banliyö hattının bulunduğu alanda şu anda zemin güçlendirme ve istasyon çalışmaları devam ediyor.
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Banliyö hattı metro standartlarına yükseltilecek. Bu hatta çalışan eski banliyö trenleri ise 4 yıla aşkın bir süredir Haydarpaşa Garı'nda bekliyor.
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İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ
DHA'nın haberine göre, Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan son seferin ardından kapatılmıştı.
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Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti.
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Yapım süresi olarak 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılının Haziran ayında sonuçlandırılması planlanmıştı.
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Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.
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MARMARAYLA ENTEGRE OLACAK
Gebze-Haydarpaşa ile Sirkeci -Halkalı hatlarının bulunduğu bölümlerde çalışmalar hızla ilerliyor. Şu anda istasyon ve zemin güçlendirme çalışmaları yapılıyor.
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45 kilometrelik banliyö ve tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında ardından Gebze´den Halkalı´ya 105 dakikada, Bakırköy´den Bostancı´ya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.
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ESKİ VE YENİ TRENLER HAYDARPAŞA GARINDA BEKLİYOR
Öte yandan seferlerin durdurulmasının ardından Haydarpaşa Garı'nda kalan eski banliyö trenlerinin bekleyişi ise sürüyor.
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Yıllarca İstanbul'luları taşıdıktan sonra 4 yılı aşkın bir süredir bekleyen eski banliyö trenlerinin ise yeni hat üzerinde kullanıp kullanılmayacağı ise henüz belli değil.
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Metro standartlarına yükseltilecek hatta yeni trenlerin kullanılması bekleniyor. Bu amaçla Haydarpaşa tren garının gümrük bölümüne doğru olan bölümünde çok sayıda yeni tren bekletiliyor.
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