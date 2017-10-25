Eğribel Tüneli'nde son viraja girildi

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GÜNDE 114 BİN YOLCU TAŞINACAK



Hatta 2'li dizili 30 araç hizmet verirken, günlük 114 bin yolcu taşınması planlanıyor. 14 istasyonu bulunan hatta yolculuk süresi ise bir uçtan diğerine 35 dakika olacak. Yeni metro hattı diğer metro hatları, deniz ulaşımı ve yapılması planlanan Eyüp-Yeşilpınar teleferik hattı ile entegre olacak.