Eğriçayır balına farklı kategorilerde 5 ödül verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen Eğriçayır balı, İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde farklı kategorilerde 1 altın, üç gümüş ve bir de bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Bal üreticisi Celal Çay, yaptığı açıklamada, yüksek rakımda üretilen balın bilinilirliğinin her geçen gün arttığını söyledi.
Toroslar'ın uygun coğrafyasının balın kalitesine katkı verdiğini ifade eden Çay, şöyle devam etti:
"Eğriçayır balı geçmişte de uluslarlarası alanda çok sayıda ödül almıştı. Son olarak İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde farklı kategorilerde 1 altın, üç gümüş ve bir de bronz olmak üzere toplam 5 madalya birden kazandık. Eğriçayır balının sürekli ödül almasında kaliteli üretim ve Toroslar'ın florasının etkisi kaçınılmaz. Bal üretimi sadece arıcıya bağlı olan bir iş değil, arı kolonisine ve arıcılığın yapıldığı bölgedeki bitki örtüsüne de bağlı."
Çay, Eğriçayır balının bir Mersin'in markası olarak bilinilirliğinin artmasından dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.
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