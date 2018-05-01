Özlem Avcıoğlu, HT Cumartesi'de Tayland'ın başkenti Bangkok'u kaleme aldı.

EN AZ 3 TAPINAK GEZİN

Tapınaklar bu şehrin kalbi ve ruhu. Başka bir yerde göremeyeceğiniz kadar süslü, renkli tapınakları mutlaka gezin. Bunun için en ideal zaman, havanın daha serin olduğu ve kalabalıkların henüz sokaklara çıkmadığı sabah saatleri. Sadece turistik bir atraksiyondan ibaret olmayan, içinde rahiplerin yaşadığı bu kutsal yerlere uygun giyinmeye dikkat edin. En az üç tapınağı görmeden dönmek, eksik kalmış bir Bangkok gezisi olur. En ünlü tapınaklar: Dev Buda’nın bulunduğu Grand Palace ve Wat Phra Kaew, 46 metre boyundaki Buda’nın yer aldığı Wat Pho ve şehrin ortasından akan Chao Phraya kıyısındaki Wat Arun.

MUTLULUK ADASI: BALİ!

SPA CENNETİ

Bu karışık ve kalabalık şehir, SPA’ları ve başta Tayland masajı olmak üzere rahatlama teknikleriyle ünlü. Yani bir anlamda canlanma cenneti. Günümüze kadar gelen geleneksel şifa yöntemleri yoga, meditasyon, egzotik bitkiler, kokular ve yağlarla birleşince ortaya müthiş bir fiziksel ve ruhsal rahatlama ortamı çıkıyor. Taylandlılara özgü mükemmel servisi ve misafirperverliği de unutmamak lazım.

DÜNYANIN ÇATISINA YOLCULUK: TİBET!

TURİSTLERİN FAVORİSİ

Bangkok’un yıllardır en ünlü turistik atraksiyonu olan ‘yüzen pazar’ların en ünlüsü, Damnoen Saduak Floating Market. Şehrin 110 kilometre batısında yer alıyor. Geleneksel teknelerde meyve, sebze gibi çeşitli ürünlerin satıldığı bu renkli dünyayı sabah 8 ile öğle 12 arasında görmek mümkün. Ancak Bangkok trafiğinde bu bölgeye ulaşmak saatler sürdüğünden ve fazla turistik olduğu için gezilere fahiş fiyatlar istenmesinden, burası eski çekiciliğini kaybetmeye başladı.

ÇİN’İN DIŞINDAKİ EN BÜYÜK ÇİN MAHALLESİ

Bangkok’taki Çin topluluğu, 1700’lü yıllarda Çin’den gelip bu topraklara yerleşmiş. Kendilerini Taylandlı olarak adlandırıyorlar. Öyle ki, çoğu artık Çince bile konuşmuyor. Yüzyıllardır yaşadıkları ve bir zamanlar şehrin en hareketli bölgesi olan Chinatown, egzotikliğinden bugün de hiçbir şey kaybetmemiş. Renkli ve kalabalık dar sokakları, sokakta pişen yemekleri, kuyumcuları, Çin’den gelen ürünlerin satıldığı dükkânları, balık, sebze, meyve ve çeşitli yiyecekler satan ufak işletmeleriyle şehrin en görülmeye değer bölgelerinden biri.

TAM BİR YEMEK CENNETİ

Güzel egzotik meyve ve sebzeleri, en taze deniz ürünlerini her yerde buluyorsunuz. Tayland mutfağı dünyanın en lezzetli mutfakları arasında. Pirinç eriştesi, tavuk veya karidesle yapılan Pad Thaï yemeden dönmeyin.

SOKAK PAZARLARI

Alışveriş merkezlerinin yanı sıra sokak pazarlarından alınacak çok şey var: El işi aksesuarlar, mücevherler, değerli ve yarı değerli taşlar, güzellik ürünleri... İpek eşyalar için Jim Thompson en iyi adres.

NE ZAMAN GİTMELİ?

Dünyanın en sıcak ve en nemli tropik şehirlerinden biri Bangkok. Ziyaret için yılın her ayı uygun, ama haziran-ekim arasında aralıklarla muson yağmurları yağıyor.

GECE HAYATINA DİKKAT

Bangkok’un en ilginç özelliklerinden biri renkli gece hayatı. Ama uyaralım; sert ve kural tanımaz. Barlara girmeseniz de, Patpong Pazarı ve çevresini görün.