Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobil servisinde araçlarının egzoz emisyon ölçümünü yaptıran çift, yoldan çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Emrah G. gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre, 73 yaşındaki İsmail Hakkı Üstünel, otomobilinin egzoz emisyon ölçümünü yaptırmak için Çanakkale-İzmir karayolu (E 87) Edremit Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında yol kenarında bulunan bir otomobil servisinde park etti. Ölçüm yapıldığı esnada, Emrah G. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak park halindeki araca arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.





Kazada, sürücü İsmail Hakkı Üstünel ile otomobilde bekleyen eşi 63 yaşındaki Zümran Üstünel yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Emrah G. ise gözaltına alındı.



Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.





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