Ehime FC - Kyoto Purple Sanga karşılaşma önü

Ehime FC ve Kyoto Purple Sanga, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 11:00. Ehime FC 10 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Kyoto Purple Sanga 9 puanda ve 22. sırada. Ehime FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; Ehime FC galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Kyoto Purple Sanga galibiyet oranı 2.30.

Ehime FC önceki hafta Renofa Yamaguchi mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kyoto Purple Sanga ise Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Ehime FC, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 11 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kyoto Purple Sanga, 6 gol atarken 11 gol yedi.