Ehime FC - Kyoto Purple Sanga sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig maçında Ehime FC ile Kyoto Purple Sanga, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 11:00. Maç öncesi Ehime FC 10 puanla 20. sırada, Kyoto Purple Sanga 9 puanla 22. sırada bulunuyor. Ehime FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 351 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ehime FC kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Kyoto Purple Sanga sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Ehime FC son hafta oynanan Renofa Yamaguchi maçında 1-1 berabere kaldı.

Kyoto Purple Sanga ise Matsumoto Yamaga FC maçında 0-1 kazandı.

Ehime FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ehime FC, kendi sahasında 5 gol attı, 11 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kyoto Purple Sanga 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.