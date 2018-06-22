Ehime FC - Mito Hollyhock maçı heyecanı

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Ehime FC, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Mito Hollyhock takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. 14 puanlı Ehime FC 21. sırada bulunuyor, Mito Hollyhock 21 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mito Hollyhock, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 166 kodlu maçı oynayanlar; Ehime FC galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.80, Mito Hollyhock galibiyet oranı 2.40.

Ehime FC önceki hafta Renofa Yamaguchi mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Mito Hollyhock, Zweigen Kanazawa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Ehime FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ehime FC, kendi sahasında 7 gol attı, 13 gol yedi.

Mito Hollyhock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mito Hollyhock, 7 gol atarken 17 gol yedi.