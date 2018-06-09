Ehime FC - Oita Trinita karşılaşma önü

Ehime FC ve Oita Trinita, 10 Haziran 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 10:00. 11 puanlı Ehime FC 21. sırada bulunuyor, Oita Trinita 34 puana sahip ve 1. sırada. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Oita Trinita son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 268 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ehime FC kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Oita Trinita sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

Ehime FC önceki hafta Renofa Yamaguchi mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oita Trinita ise Roasso Kumamoto maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Ehime FC, 6 gol attı ve 13 gol yedi.

Oita Trinita, dış sahada 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oita Trinita 12 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.