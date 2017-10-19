Ehliyet alacakların girdiği ön sınav kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce yapılan ön sınav kaldırıldı.
Yönetmelikle güzergahın tanımı yapılarak, direksiyon dersi eğitimlerinin ve uygulama sınavlarının bu güzergahta yapılması hükmü getirildi.
Değişiklikle, kamyonet, kamyon ve TIR gibi araçların sertifika sınavlarında görevli komisyon üyesi ile direksiyon usta öğreticisinin de takip aracında yer alması sağlandı.
Sınavda görev alacak tüm personele ödenecek ücretler de yeniden belirlendi. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan öğretmenlerin, her sınav günü için aldıkları brüt sınav ücretinin üst limiti 263 liradan 338 liraya çıkarıldı. Sınav görevlilerinin ücretlerinin ödenmesine ilişkin yönerge hükümlerinin yürütmesinin durdurulduğu 16 Haziran 2017'den taslak yönetmelik tarihine kadar geçen süre içinde yapılan sınavlara ilişkin görev ücretlerinin, il ve ilçe hesaplarında biriken miktardan geçmişe dönük ödemesi yapıldıktan sonra kalan miktarların, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak döner sermaye işletmesi hesaplarına bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde aktarılması hükmü getirildi.
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