Ehliyet sınavı çıkmış soruları, sürücü adayları tarafından araştırılıyor. Yapılacak sınav öncesinde daha önceden çıkmış soruları görüntülemek isteyen adaylar, internet üzerinde "ehliyet çıkmış sorular" ve "ehliyet sınavı soruları ve cevapları" aramalarını yapıyor. İşte 23 Aralık 2017 tarihinde yapılan son ehliyet sınavında çıkan sorular ve cevapları...

23 ARALIK EHLİYET SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

10 Şubat 2018 Cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavına katılacak adaylar, çalışmalarını sürdürüyor. Sınava çalışan sürücü adayları, bir yandan da bir önceki sınavda sorulan soruları araştırıyor. Çıkmış soruları görüntüleyerek sınavda sorulan soru türlerini incelemek isteyen adaylar, internet üzerinde "ehliyet çıkmış sorular" aramalarını arttırdı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) da "Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü" internet sitesi üzerinden 23 Aralık 2017'de yapılan son ehliyet sınavının soru ve cevaplarını yayımladı.

1. GRUP K KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1. GRUP L KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. GRUP K KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. GRUP L KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. GRUP M KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. GRUP N KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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