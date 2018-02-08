Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta? 10 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına katılacak adaylar sınavın başlangıç saatini ve sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Büyük bir heyecanla sınav zamanını bekleyen adaylar 'ehliyet sınav giriş belgesi nasıl alınır', 'ehliyet sınavı saat kaçta' sorularına yanıt arıyor. Peki, 10 Şubat ehliyet sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 10 Şubat ehliyet sınavı ile ilgili merak edilen her şey...

EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Sınava ilk defa katılacak olan sürücü adayları ve daha önce katılıp başarılı olamayan adaylar ehliyet sınav giriş yerlerini merak ederek sınav giriş belgesinin nereden, nasıl alınacağını sorguluyor. Ehliyet sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürücü kursiyerlerine sınavdan yaklaşık 1 hafta önce gönderilir. 10 Şubat'ta gerçekleştirilecek ehliyet sınavınının sınav giriş belgelerini kayıtlı olduğunuz sürücü kursiyerlerinden temin edebilirsiniz.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2018 yılının ilk ehliyet sınavı 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ehliyet heyecanıyla sınava hazırlanan binlerce sürücü adayı için sınav saat 14.00'da başlayacak.

Ehliyet alabilmek için ilk olarak 10 Şubat'ta yazılı sınava katılacak olan adaylardan başarılı olanlar direksiyon sınavına katılacak. Yazılı sınavda adaylara toplam 50 soru sorulacak. Bunlardan 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı sorularıdır. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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