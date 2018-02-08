Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta? 10 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına katılacak adaylar sınavın başlangıç saatini ve sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Büyük bir heyecanla sınav zamanını bekleyen adaylar 'ehliyet sınav giriş belgesi nasıl alınır', 'ehliyet sınavı saat kaçta' sorularına yanıt arıyor. Peki, 10 Şubat ehliyet sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte 10 Şubat ehliyet sınavı ile ilgili merak edilen her şey...
EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Sınava ilk defa katılacak olan sürücü adayları ve daha önce katılıp başarılı olamayan adaylar ehliyet sınav giriş yerlerini merak ederek sınav giriş belgesinin nereden, nasıl alınacağını sorguluyor. Ehliyet sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürücü kursiyerlerine sınavdan yaklaşık 1 hafta önce gönderilir. 10 Şubat'ta gerçekleştirilecek ehliyet sınavınının sınav giriş belgelerini kayıtlı olduğunuz sürücü kursiyerlerinden temin edebilirsiniz.
EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2018 yılının ilk ehliyet sınavı 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ehliyet heyecanıyla sınava hazırlanan binlerce sürücü adayı için sınav saat 14.00'da başlayacak.
Ehliyet alabilmek için ilk olarak 10 Şubat'ta yazılı sınava katılacak olan adaylardan başarılı olanlar direksiyon sınavına katılacak. Yazılı sınavda adaylara toplam 50 soru sorulacak. Bunlardan 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı sorularıdır. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.
● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.
● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.
● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.