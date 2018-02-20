Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının 2018 yılı ilki 10 Şubat'ta uygulandı. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınav sonuçlarını merak eden sürücü adayları, 'Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorgusunu gün geçtikçe arttırmaya başladı. Peki, 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 10 Şubat ehliyet sınav soruları ve sonuç açıklanma tarihi...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 10 ŞUBAT EHLİYET SINAVI

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklancak? Milyonlarca aday bu soruya yanıt arıyor. 10 Şubat'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından, adaylar sıklıkla bu soruyu sormaya başladı. İki aşamadan oluşan ehliyet sınavının ilki olan yazılı sınava katılan sürücü adayları, ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılabilmek için sonuçları merakla bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına katılan adayların merakla beklediği sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak. Ehliyet yazılı sınav sonuçlarına göre barajı geçen adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılacak.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2018!

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ehliyet sınav soruları ve cevaplarını yayımladı. Ehliyet sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi internet adresinden duyuruldu.

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (K KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (L KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (M KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (N KİTAPÇIĞI)

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

* B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

* A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

* A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

* C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

* Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

* Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

* "Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

* Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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