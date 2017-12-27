Ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş, adaylar sabırsızlıkla sonuçları beklemeye başlamıştı. 2017'nin son ehliyet sınavına katılan binlerce sürücü adayı gün geçtikçe 'Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorgularını hızlandırdı. Peki, 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları açıklanma tarihi...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 23 ARALIK 2017
Ehliyet sınavı ya da diğer adıyla MTSKS, Milli Eitim Bakanlığınca 23 Aralık 2017 tarihinde uygulandı. 18 yaşını dolduran bireylerin katıldığı ehliyet sınavının ardından sonuçlar heyecanla beklenmeye başlandı. Sınava katılan binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 23 Aralık'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları MEB tarafından 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.
Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinden açıklanacak.
23 ARALIK EHLİYET SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Ehliyet sınavına katılan ve büyük bir heyecanla ehliyet kazanıp, kazanamadığını öğrenebilmek için sonuçları bekleyen adaylar, diğer yandan da 23 Aralık ehliyet sınavının soruları ve cevapları yayınlandı mı diye sorgularını hızlandırdı. Fakat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ehliyet sınav soruları ve cevapları ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Soru ve cevapların yayınlanıp, yayınlanmayacağı ise belli değil. MEB tarafından resmi bir açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer alcaktır.
SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?
* Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarı nın ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.
* Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
* Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.
* Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
* İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
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