Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Ekim'de gerçekleştirilen ehliyet sınavına katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyor. 2017'nin üçüncü ehliyet sınavı olan MTSKS-3 için adaylar sorgularını hızlandırdı. Peki, 7 Ekim 2017 ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 7 EKİM 2017

18 yaşını doldurup ehliyet alabilmek için büyük çaba gösteren sürücü adayları, 7 Ekim'de ehliyet sınavına girdi. Ehliyet alma heyecanı gittikçe artan adayların gözü MEB'de. Ehliyet sınav sonuçları için belirlenen tarih bugün. Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. Diğer ehliyet sınavlarının sonuçları öğle vakitlerinde açıklanmıştı. Buna göre 7 Ekim ehliyet sınav sonuçlarının saat 14.00 gibi açıklanması bekleniyor.

Ehliyet sınav sonuçları aşağıda belirtilen linkten açıklanacak.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

7 EKİM EHLİYET SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

7 Ekim ehliyet sınavında 70 baraj puanını geçen sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girecekler. Ana direksiyon sınavı ise 04-05 Kasım' da yapılacak. İlk direksiyon sınavından kalan adaylar için aralıklarla 3 sınav daha yapılacak. Bu direksiyon sınav tarihleri ise 25-26 Kasım, 09-10 Aralık, 30-31 Aralık' da gerçekleştirilecek.

DİREKSİYON SINAVINDA NELER YAPILIR?

Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adayları bir sonraki direksiyon sınavına girerler. Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında araç ile ilgili 5 soru sorulur. Bu soruları cevapladıktan sonra araç uygun şekilde çalıştırılır. Daha sonra kalkış yaparak direksiyon hakimiyetine bakılır. Yokuşta geri kaydırmadan kalkış yapılmalıdır. Geri geri park ve geri geri düz gitme parkuru da vardır. Sınavın son aşamalarında takip mesafesini koruyup korumadığınız ve U dönüşünde trafik işaretlerini dikkate alıp almadığınıza bakılır.

2017'NİN SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

2017 yılının 5. yani son ehliyet sınavı MTSKS-5, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.Sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak. 23 Aralık'ta yapılacak olan ehliyet sınavının sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

* Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarı nın ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

* Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

* Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

* Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

MEB ehliyet sınav sonuçları

7 Ekim Ehliyet sınav sonuçları

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