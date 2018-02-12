Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Ehliyet alabilmek için binlerce sürücü adayı sınava girdi. Ehliyet sınav sonuçlarında barajı geçen adaylar, ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılacak. Peki, 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte ehliyet sınav sonuçları ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (10 ŞUBAT)

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ehliyet sınavına katılan adaylar sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürürken diğer yandan da katıldıkları ehliyet sınavının soru ve cevaplarını sorguluyor. Sınav kağıdında işaretledikleri şıkların doğruluğunu tespit etmek isteyen adaylar 'ehliyet sınav soru ve cevapları yayınlandı mı' sorusunu sormaya başladı. Fakat, 10 Şubat ehliyet sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının 10 iş günü içerisinde yayınlanması tahminler arasında. Ehliyet sınav soru ve cevapları yayınlandığı an haberimizden takip edebilirsiniz.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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