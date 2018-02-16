Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Şubat'ta gerçekleştirilen ehliyet sınavına katılan binlerce sürücü adayı bu soruya yanıt arıyor. Ehliyet alabilmek için sınava hazırlanan ve ilk aşama olan yazılı sınava giren adaylar, ikinci aşamaya katılabilip, katılamadığını öğrenmek istiyor. Peki, 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Şubat 20178 tarihinde saat 14.00'de gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavına giren sürücü adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat'ta açıklanacak.

Ehliyet sınav sonuçlarına göre barajı puanını geçen adaylar ehliyet sınavına katılacak.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2018! (10 ŞUBAT 2018)

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ehliyet sınav soruları ve cevaplarını yayımladı. Ehliyet sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi internet adresinden duyuruldu.

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (K KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (L KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (M KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (N KİTAPÇIĞI)

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

* B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

* A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

* A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

* C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

* Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

* Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

* "Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

* Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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