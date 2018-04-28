21 Nisan 2018 tarihinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı sonrası sonuçlar bekleniyor. Sürücü adayları direksiyon sınavına hak kazanmaları için ehliyet sınavından baraj puanını geçmek zorunda. Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Direksiyon sınav tarihleri ne zaman?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in ehliyet sınavına dair yayınladığı kılavuzda, sınav takviminin yanında sınavların ne zaman açıklanacağı da yer alıyor. Takvime göre dün soru ve cevaplarının yayınlandığı 21 Nisan'daki ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 Perşembe günü açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI

K Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

L Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

M Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

N Kitapçığı soru ve cevap anahtarları için tıklayınız.

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

Ana sınav tarihleri

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav tarihleri

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

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