Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017'nin son ehliyet sınavı olan MTSKS-5 bugün gerçekleştirilecek. Ehliyet alabilmek için sınava hazırlanan öğrenciler saat 14.00'de sınava girecek. Ehliyet sınavı için heyecanı artan adaylar, şimdiden 'Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 23 Aralık 2017 ehliyet sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 yaşının doldurmuş bireylerin hayali olan ehliyet sınavı için geri sayım başladı. 2017 yılının son ehliyet sınavı bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Ehliyet sınavına katılacak olan adaylar, 'ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET UYGULAMA SINAVLARINDA "TABLET" DÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adaylara uygulanan direksiyon uygulama sınavı değerlendirmeleri, 2018'den itibaren tablet bilgisayarlar ile yapılmaya başlanacak.

AA'nın haberine göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı.

2018 Ocak ayında Ankara'da yapılacak pilot uygulamanın ardından ise Türkiye genelinde kademeli olarak direksiyon uygulama sınavlarında tablet kullanımına geçileceğini ifade eden Şamlıoğlu, "Bu sayede sınav komisyonları, değerlendirmelerini tablet bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirecek, adayların sınav başarı durumları elektronik ortamda ve anlık olarak merkezi modüle iletilmiş olacak." dedi.

Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti.

E-SINAV SALONLARI FAALİYETE GEÇİYOR

Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.

Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.

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MEB Ehliyet Sınavı

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23 aralık ehliyet sınav sonuçları