Ehliyet sınav sonuçları içni binlerce sürücü adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 23 Aralık'ta yapılan ehliyet sınavıyla birlikte binlerce sürücü adayı sınava katılmıştı ve sonuçlar için bekleyişe başlamıştı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Aralık ehliyet sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (23 ARALIK)

Ehliyet sınav sonuçları, geçtiğimiz günlerde yapılan sınav sonrasında merakla beklenmeye başlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birliket 70 puan ve üzeri alan adaylar, direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak ve yapılacak direksiyon sınavı için beklemeye başlayacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen sürücü adayları, internet üzerinde "ehliyet sınav sonuçları" ve "23 Aralık ehliyet sonuçları" aramalarını arttırdı.

MEB’in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre, 23 Aralık tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Açıklanacak olan ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak sonuçları görüntüleyebilecek.

Öte yandan bazı durumlarda ehliyet sınav sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulmuyor. Böyle durumlarda sürücü kursları, SMS yoluyla adaylara sınav sonuçları hakkına bilgilendirme yapıyor.

EHLİYET SINAVINDAN BAŞARISIZ OLURSAM NE OLACAK?

Bir aday ehliyet sınavından başarısız olursa sınav ücretini yeniden yatırarak sıradaki sınava girmesi gerekiyor. 23 Aralık 2017 Ehliyet sınavından kalan adaylar için sıradaki ehliyet sınav tarihi henüz MEB tarafından açıklanmamıştır. Not: Ehliyet sınavından başarılı olmadıkça direksiyon sınavına giremezsiniz. Teorik sınavdan 4 defaya kadar başarısız olabilirsiniz. 4. defa başarısız olduysanız kursa yeniden yazılmanız gerekiyor.

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