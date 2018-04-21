Eliyet sınavı bugün (21 Nisan) MEB tarafından saat 14.00'te uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılda 5 kez düzenlenen ehliyet sınavı, sürücü koltuğuna oturmak istenler için çok önemli. Ayrıca MEB bu sene ehliyet sınavı için internet üzerinden adayların soruları cevaplayacağı e-Sınav da yapacak. e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacak. İşte ehliyet sınav tarihleri ve e-sınava dair detaylar...

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün saat 14.00'te gerçekleşecek ehliyet sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılamdı. Ancak sınav sonrasında 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavının soru ve cevapları, sınava g,ren sürücü adayları tarafından merakla bekleniyor. Ssürücü adayları sınavda verdikleri cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışıyorlar.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN? (2018 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ)

MEB tarafından düzenlenen 2018 yılındaki ehliyet sınavlarının ilki 10 şubat 2018'de gerçekleştirilmiş ve sınavda başarılı olan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazanmıştı.

2018 yılında gerçekleştirilecek diğer ehliyet sınavları ise şöyle:

- 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

- 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

- 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

- 11 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

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