Ehliyet sınav sonuçları, sürücü adayları tarafından nefesler tutularak bekleniyor. Ehliyet sınavında 50 soruya cevap veren adaylar sınavda karşılarına çıkan soruların cevaplarının da açıklanması için gölzerini MEB'e çevirmiş durumda. Ehliyet sınavını geçen sürücü adayları ikinci aşama olarak direksiyon sınavına girecek. İşte 10 Şubat ehliyet sınavına dair detaylar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (10 ŞUBAT)

Ehliyet sınavı bugün saat 14.00'de gerçekleştirildi. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavı için uzun bir süredir hazırlanan adaylar, 2018'in ilk ehliyet sınavına bugün katıldı. Ehliyet sınav sonuçlarına göre barajı puanını geçen adaylar ehliyet sınavına katılacak. Barajı geçebilmek için iyice hazırlanan sürücü adayları, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre 22 Şubat'ta açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Ehliyet sınavına katılan adaylar sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürürken diğer yandan da katıldıkları ehliyet sınavının soru ve cevaplarını sorguluyor. Sınav kağıdında işaretledikleri şıkların doğruluğunu tespit etmek isteyen adaylar 'ehliyet sınav soru ve cevapları yayınlandı mı' sorusunu sormaya başladı. Fakat, 10 Şubat ehliyet sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının 10 iş günü içerisinde yayınlanması tahminler arasında. Ehliyet sınav soru ve cevapları yayınlandığı an haberimizden takip edebilirsiniz.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

DİREKSİYON SINAVINDA YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından sürücü adaylarına, teorik sınav sonrasında direksiyon uygulama sınavlarının düzenlendiğini söyledi.

Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavı değerlendirmelerinin daha önce her kursiyer için hazırlanan 3 evrak üzerinden yapıldığını, 2018 itibarıyla Ankara'da başlatılan pilot uygulama kapsamındaki değerlendirmelerin tablet bilgisayarlarla yapılmasının startını verdiklerini bildirdi. Şamlıoğlu, uygulamayı kısa bir süre sonra 81 ile yaygınlaştıracaklarını, böylece ülke genelinde uygulama birliğine geçileceği bilgisini verdi.

Sınav uygulamalarının tablet ile yapılmasının çok büyük bir fırsat ve imkanı beraberinde getirdiğinin altını çizen Şamlıoğlu, "Sürücü kursları ve kamuya yıllık 3 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca uygulama, toner, kağıt ve fotokopi masrafları dikkate alındığında yıllık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufunu beraberinde getirecek." dedi.

SINAV SONUÇLARI 35 DAKİKA SONRA SİSTEMDE

Şamlıoğlu, önceki uygulamalarda sınav sonuçlarının sınav yapıcılardan elektronik ortama aktarılma sürecinin uzun zaman aldığına dikkati çekerek, "Şimdi ise tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılacak. Böylece zamandan da büyük tasarruf sağlanmış olacak." diye konuştu.

Tablet bilgisayar döneminin suistimalleri de ortadan kaldıracağına dikkati çeken Şamlıoğlu, "Özellikle 'joker' diye tabir edilen, sınavda adayın yerine başkasının girdiği uygulamaları da tamamen sonlandırmış olacağız. Sınavın başında tablet bilgisayarlarla adayın fotoğrafı çekilecek ve sistemdeki biyometrik kayıt eşleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın eğitim süreçlerinde bölgesel farklılıkları da dikkate alarak daha iyi bir analiz süreci yürütülmesine imkan sağlayacağını vurgulayan Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın en önemli yanlarından biri de sınavdaki başarı ve başarısızlık oranlarını sistem üzerinden depolayıp analizler yapılacak olması. Bu çerçevede, bölgeler arasında sınav sürecine ilişkin hem başarı hem başarısızlıklar ayrı ayrı değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında eğitim süreçlerinde yapılması gereken bir takviye varsa mutlaka bölgeye özel bir uygulamayı da göz önünde bulundurmuş olacağız. Sınav uygulamasında yaşanacak problemlerin verileri üzerinden de bölgesel bazı düzenlemeler ve eğitim süreçlerini eş zamanlı düşünmemiz mümkün olacak."

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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