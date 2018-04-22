Binlerce sürücü adayı 21 Nisan 2018 saat 14.00'da MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavına katıldı. Sınavdan çıkan adaylar ehliyet sonuçları için gözlerini MEB'e diktiler. MEB tarafından ehliyet sınav sonuçları için tarih verildi mi? Direksiyon sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılında ehliyet sınavı 5 defa yapılacaktır. 21 Nisan itibariyle ikinci ehliyet sınavı da gerçekleştirilmiş oldu. Adaylar şimdi MEB tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. MEB resmi iş takviminde sonuçlar için tarih vermedi. Sınav sonuçları tahmini olarak 10 gün içinde açıklanması bekleniyor

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

Ana sınav

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

Sürücü adayları genel olarak direksiyon sınavından zorlanmaktadır. Son dönemlerde direksiyon sınavını geçemeyen aday sayısında artış var. Bu yüzden adayların daha önceden uzman kişiler tarafından eğitim alarak pratik yapması tavsiye edilir.

Direksiyon sınavı kaç dakika sürüyor? Soru soruluyor mu? Puanlama nasıl?

Direksiyon sınavı 5+30 dakika olmak üzere toplam 35 dakika sürmektedir. Sürücü adayına ilk 5 dakika içerisinde kullanacağı aracın iç ve dış donanımlarıyla ilgili sorular sorulmaktadır. Bu sorulara doğru cevap vererek ikinci adıma geçilir. Bu adımda sürücü adayı kendini ispat etmek zorundadır. 3 renkli puanlama sistemi bulunmaktadır. Sarı, Mavi ve Kırmızı olmak üzere. En büyük hatalar kırmızı kategoride yer almaktadır. Bu tarz hatayı yapan sürücü adayının sınavı sonlandırılmaktadır. Ehliyet sınavında puanlama durumu söz konusu değildir. Başarılı veya başarısız durumu yer alır.

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