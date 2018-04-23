Ehliyet sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ehliyet soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı, sürücü adayları tarafından merak ediliyor. Sürücü adayları 21 Nisan 2018 Cumartesi günü sınava girmişti. Sürücü adaylarının araştırdığı bir diğer konu ise direksiyon sınavının ne zaman olduğu? Ehliyet sınavına dair her şey haberimizde.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Nisan'da 2018'de gerçekleştirilecek 5 ehliyet sınavından ikincisi yapıldı. MEB'in ehliyet sınavına dair yayınladığı kılavuzda, sınav takviminin yanında sınavların ne zaman açıklanacağı da yer alıyor. Takvime göre 21 Nisan'daki ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 Perşembe günü açıklanacak.



EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavının soru ve cevapları, sınava giren sürücü adayları tarafından merakla bekleniyor. Sürücü adayları sınavda verdikleri cevapları kıyaslayarak puanlarını tahmin etmeye çalışacak. Soru ve cevapların bu haftasonuna kadar açıklanması bekleniyor.

DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ

Ana sınav tarihleri

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav tarihleri

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

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