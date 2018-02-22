Ehliyet sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavı 10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Milyonlarca sürücü adayı ise sonuçları merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarını bugün açıkladı. Bazı adaylar baraj puanını geçerken, bazıları da düşük puan alarak ilk aşamadan olumsuz yanıt aldı. Peki, ehliyet sınav sonuçları görüntüleme nasıl yapılır? İkinci aşama olan direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI! 10 ŞUBAT 2018

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Sürücü adayları, ilk aşama olan yazılı ehliyet sınavına katılmıştı ve şimdi de sonuçları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınav sonuçlarını bugün açıkladı. İki aşamadan oluşan ehliyet sınavlarının ilki olan yazılı sınavdan baraj puanını (70) geçen adaylar, direksiyon sınavına katılmaya hak kazandı. Geçemeyen adaylar ise dilerlerse bir sonraki yazılı ehliyet sınavına katılabilecek. Sonuçları merak eden sürücü adayları, sonuçların nereden görüntüleneceğini sorguluyor. İşte 10 Şubat 2018 tarihli yazılı ehliyet sınav sonuçları;

10 ŞUBAT 2018 EHLİYET SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

10 Şubat 2018 tarihli ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Baraj puanını geçen sürücü adayları, ikinci aşama olan direksiyon sınavına hazırlanmaya başladı. Direksiyon sınavına katılacak olan vatandaşlar, sınavın tarihini araştırıyor. Fakat, MEB'in yayımladığı sınav takviminde direksiyon sınavı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ancak, daha önce yapılan sınavlara bakıldığında, direksiyon sınavlarının, ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ila 22 gün sonra yapıldığı görülüyor.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Aday sürücü koltuğuna oturmadan önce heyecanını yenmeli ve konstantre içinde olmalıdır.

Direksiyon sınavına giren aday, kontağı çalıştırmadan önce yapması gerekenler: Koltuk ayarlaması, aynaları ayarlaması, aday manuel vitesli bir arabada sınava girecekse vitesi boşa alması.

Arabayı çalıştırdıktan sonra adayın yapması gerekenler: Aday kolunu pencere tarafına uzatmamalı, her iki eliyle direksiyona hakim olmalı. Hız sınırlarına göre arabayı kullanmalı (ne çok yavaş, ne çok hızlı). Aday yanındaki hocasıyla ve arkadaki görevlilerle konuşmamalı, soru sorulduğunda gözlerini yoldan ayırmadan cevap vermeli.

Şerit değiştirmede hızlı hareket etmemeli; ilk önce geçeceği şerite doğru sinyal vermeli ve yan aynalardan o şeriti kontrol etmeli (Görevlilerin en çok dikkat ettiği durum), diğer şerite geçerken direksiyonu hemen çevirmemeli, yavaşça hareket etmeli.

Direksiyon sınavında aday arabanın içinde 30 dakika kalmışsa, sınavı geçmiş demektir. 30 dakikadan önce eğer aday arabadan indirildiyse, sınavı geçersiz olarak görülmektedir.

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle il millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapacak veya il millî eğitim müdür yardımcılarından birini, il sınav sorumlusu olarak görevlendirecek. İl genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlenirken, böylece, daha önce sınava giren aday sayısı az olan ilçelerde görev alanların daha az ücret almasının önüne geçilecek.

Sınav yapılan günde, il genelinde sınava giren kursiyer sayısı toplanacak ve sınav ücretleri, il milli eğitim müdürlüğü döner sermaye hesaplarına yatırılacak. Aynı gün ilin bütün ilçelerinde yapılan uygulama sınavında görevlilerin tümüne eşit ücret ödenecek.

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