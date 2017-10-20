Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

Ehliyet sınav sonuçları bugün açıklandı. Sınava katılan ve ehliyet alabilmek için sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, MEB'in internet sitesinden açıklanan sonuçları araştırıyor. 2017'nin dördüncü ehliyet sınavı olan MTSKS-4 saat 12.26'da duyuruldu. İşte ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 7 EKİM 2017

7 Ekim'de gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları açıklandı. Ehliyet sonuçlarına göre, kazanıp kazanmadığını merak eden adaylar sonuçları araştırıyor. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Ehliyet sınav sonuçları için aşağıda belirtilen linke tıklayabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN