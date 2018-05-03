Ehliyet sınav sonuçları için sürücü adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 21 Nisan'da yapılan ehliyet sınavı sonuçları için tarih 3 Mayıs olarak belirlenmişti. Peki, ehliyet sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları ve direksiyon sınavı tarihi...

EHLİYET SINAV SORGULAMA SAYFASI



2018 yılının ikinci ehliyet sınavı 21 Nisan'da uygulandı. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavı sonuçları bugün saat 09.54'de açıklandı. MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanan ehliyet sınav sonuçlarını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN (21 NİSAN)

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Ana sınav tarihleri

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav tarihleri

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (K KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (L KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (M KİTAPÇIĞI)

21 NİSAN EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI (N KİTAPÇIĞI)

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