Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavı, 7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş ve ehliyet sahibi olmak isteyen binlerce sürücü adayı sınava katılım sağlamıştı. Sınavın ardından sonuçları bekleyen adaylar merakla "Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "ehliyet sınav sonuçları sorgulama" aramalarını yapıyor. Peki Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 7 ekim ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (7 EKİM)

Araç sürme hakkı kazanabilmek için geçtiğimiz günlerce binlerce sürücü adayının katılımıyla gerçekleştirilen ehliyet sınavında adaylar ehliyet alabilmek için sorulan zorlu sorulara doğru yanıt vermek için çabaladı.

7 Ekim'de düzenlenen yazılı sınavın ardından ehliyet sınav sonuçları için bekleyiş başladı. MEB takviminde yer alan bilgiye göre, 19 Ekim 2017 tarihinde ehliyet sınav sonuçları açıklanacaktı. Ancak bu akşam ehliyet sınav sonuçları açıklanmayınca adaylar merakla sonuçların neden açıklanmadığını ve ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Ehliyet sınav sonuçlarıyla ilgili resmi birimlerden henüz bir açıklama yapılmadı ancak kısa süre içerisinde ehliyet sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınav sonuçlarını bekleyen binlerce sürücü adayı, bir yandan da sınav sonuçlarının nereden öğrenileceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavına katılan binlerce aday, ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı" aramasını yapıyor.

Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak ve adaylar T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ehliyet sınavından 70 puan ve üzeri alan adaylar, ehliyet alma işleminin ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sahibi olmanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavına, yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alan adaylar katılım sağlayacak. Direksiyon sınavında adaylar direksiyon başında uygulamalı olarak sınav olacak.

Başarılı olan adaylar, ehliyet almaya hak kazanacak ve başka bir sınava girmesine gerek kalmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan direksiyon sınavı, 04-05 Kasım tarihlerinde yapılacak. İlk direksiyon sınavından kalan adaylar için aralıklarla 3 sınav daha yapılacak. Bu direksiyon sınav tarihleri ise 25-26 Kasım, 09-10 Aralık, 30-31 Aralık' da gerçekleştirilecek.

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