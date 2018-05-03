Ehliyet sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. 21 Nisan'da yapılan ehliyet sınavı sonuçları için tarih 3 Mayıs olarak belirlenmişti ve beklenilen tarihte açıklandı. Ehliyet sınav sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte 21 Nisan ehliyet sınav sonuçları ve direksiyon sınavı tarihi...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

2018 yılının ikinci ehliyet sınavı 21 Nisan'da uygulandı. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavı sonuçları bugün saat 09.54'de açıklandı. MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanan ehliyet sınav sonuçlarını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN? 2018

Ana sınav tarihleri

12-13 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Ara sınav tarihleri

2-3 Haziran 2018

9-10 Haziran 2018

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN? (2018 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ)

MEB tarafından düzenlenen 2018 yılındaki ehliyet sınavlarının ilki 10 şubat 2018'de gerçekleştirilmiş ve sınavda başarılı olan sürücü adayları ehliyet almaya hak kazanmıştı.

2018 yılında gerçekleştirilecek diğer ehliyet sınavları ise şöyle:

- 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

- 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

- 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

- 11 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

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