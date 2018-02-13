Ehliyet sınav soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavlarından 2018'in ilk sınavı 10 Şubat'ta gerçekleştirildi. İki aşamadan oluşan ehliyet sınavlarında ilk aşama olan yazılı sınavı geçebilmek için katıldıkları sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu ve yanlışlığını öğrenmek isteyen sürücü adayları, ehliyet sınav soruları ve cevapları ile ilgili sorgularını sürdürüyor. Peki, 10 Şubat ehliyet sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte 10 Şubat ehliyet sınav soruları ve cevapları...

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2018! (10 ŞUBAT 2018)

Ehliyet sahibi olmak isteyen adaylar, 10 Şubat'ta sınava katıldı. Sürücü adayları, merakla ehliyet sınavı sonuçlarını beklerken bir yandan da ehliyet sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ise bugün ehliyet sınav soruları ve cevaplarını yayımlayarak adayların merakını giderdi. Ehliyet sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı2nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi internet adresinden duyuruldu.

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (K KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (L KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (M KİTAPÇIĞI)

10 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (N KİTAPÇIĞI)

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Şubat'ta saat 14.00'de yapılan ehliyet sınavının soruları ve cevaplarını görüntüleyen sürücü adayları, sınavın sonuçlarının da hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. 2018'in ilk ehliyet sınavına katılan adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor. 10 Şubat'ta uygulanan ehliyet sınavı sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

Ehliyet sınav sonuçlarına göre baraj puanını geçen sürücü adayları ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılacak.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?



● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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