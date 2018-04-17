Sürücü adaylarının katılım sağlayacağı ve ehliyet sahibi olmak için zorlu sorulara yanıt vermeye çabalayacağı ehliyet sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınava katılacak olan sürücü adayları, sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili bilgi ise MEB'in çalışma takviminde yer alıyor. Peki ehliyet sınavı ne zaman? 2018 MEB ehliyet sınav giriş belgesi açıklandı mı?

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), MEB sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 14:00'te yapılacak.

Binlerce sürücü adayı, sınavda geçer not alabilmek için çaba gösterecek ve yazılı sınavdan geçen adaylar, yapılacak olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak.

EHLİYET SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Ehliyet sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınava kısa bir süre kala yayınlanacak olan ehliyet sınavı giriş belgelerinin birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini edindikten sonra sınava girebilecek.

EHLİYET SINAVI SORU KATEGORİLERİ

- Trafik ve çevre dersi 23 soru

- İlk ve yardım dersi 12 soru

- Araç tekniği dersi 9 soru

- Trafik adabı dersi 6 soru

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER