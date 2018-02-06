Motorlu araç kullanabilmeleri için sürücü adaylarının girdiği Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri sınavına kısa bir süre kaldı. Bu sınavı bekleyen sürücü adayları internet üzerinden "Ehliyet sınavı ne zaman?" ve "2018'in ilk ehliyet sınavı ne zaman aramalarını yapıyorlar. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından yapılacak olan ehliyet sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, ehliyet sınavı hakkında tüm detaylar...

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2018

Binlerce sürücü adayı, ehliyetlerini alarak trafiğe sorunsuz şekilde çıkmak istiyor. 2018 yılında toplam 5 kere uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-1) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

2018 yılının ilk ehliyet sınavı 10 Şubat Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.

2018 yılında yapılacak olan ehliyet sınavı tarihleri ve saatleri;

2018 YILI EHLİYET SINAVI TARİHİ SAAT 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:00 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:00 4 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:00 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:00

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVI ÜCRETİ NE KADAR?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSKS) yazılı sınavı 70 TL iken, baraj puanı geçen adayların gireceği direksiyon sınavı ücreti ise 80 TL'dir.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Sürücü adayları ehliyet almak için iki sınava tabi tutulurlar. İlk sınav yani yazılı sınavda adaya toplam 50 soru sorulur. Bunlardan 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı sorularıdır. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Yazılı sınavda baraj puan 70'dir.

2018 EHLİYET SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Ehliyet sınav yerlerinin öğrenilmesi için sürücü adayları MEB’in sorgulama ekranını kullanabildikleri gibi sürücü adaylarının sınav yerleri, sınavdan yaklaşık 1 hafta önce sürücü kurslarına da bildirilmektedir. Sınava girecek olan sürücü adayları sürücü kurslarına giderek sınav giriş yerlerini öğrenebilmektedir.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR

● B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

● A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yalını doldurmuş olmak.

● Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

●"Sürücü olur" sağlık raporunu almış olmak.

● Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

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